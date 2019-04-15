Онана: у «Аякса» получается хороший сезон, верю, что пробьёмся в полуфинал ЛЧ

Голкипер «Аякса» Андре Онана поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Встреча команд состоится завтра, 16 апреля, на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



«Наши игра и работа на тренировках наполняют меня верой, что мы пробьёмся дальше в Лиге чемпионов. Мы чрезвычайно хорошо поработали, а я готов отбивать любые пенальти, которые надо будет отбить. Я был рождён готовым.



Сезон у нас получается хорошим, но ещё многое надо сделать, впереди много матчей. Оценки давать будем только по его окончании. Я учусь с каждой новой игрой», — приводит слова голкипера официальный сайт УЕФА.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Ювентус» в Амстердаме завершился со счётом 1:1.