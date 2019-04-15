Джан: «Ювентус» уважает «Аякс», но не боится

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом».



«Чувствую себя хорошо, после травмы восстановился. Сегодня тренировался в общей группе и готов к завтрашнему матчу. Завтра нас ждёт тяжёлый матч. Мы очень уважаем „Аякс“, но не боимся. Я знаю, что этот клуб горит желанием выиграть Лигу чемпионов. В последние годы мы несколько раз подбирались очень близко и хотим сделать это в нынешнем сезоне.



Будем играть с тем же настроем, с каким играли против „Атлетико“. Хотим забить и победить. Мы знаем, на что способна наша команда. Аллегри — фантастический тренер, об этом можно судить по трофеям, которые он здесь выиграл. Для него важен каждый матч, он скрупулёзно рассматривает самые разные детали, и именно это характеризует его как специалиста мирового класса», — приводит слова Джана официальный сайт УЕФА.

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