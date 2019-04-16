Тен Хаг: «Ювентус» намного лучше «Реала»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«В начале сезона никто не ожидал, что мы будем играть в четвертьфинале Лиги чемпионов. Но команда добилась такого прогресса, что стала способна бороться с грандами. Мы верим в себя и в хороший результат.

«Ювентус» намного лучше «Реала», это очень зрелая команда. На прошлой неделе мы сыграли очень хорошо, теперь нужно сделать то же самое», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Матч «Ювентус» — «Аякс» состоится сегодня, 16 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц», и начнётся в 22:00 мск. В первом матче, который прошёл в Амстердаме, команды сыграли вничью со счётом 1:1.

В 1/8 финала Лиги чемпинов команда из Нидерландов прошла «Реал».