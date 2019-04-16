«Манчестер Юнайтед» отказался от приобретения Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо не перейдёт в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport.es.



По словам издания, руководство «красных дьяволов», до недавней поры рассматривавшее приобретение бразильского футболиста, решило отказаться от трансфера. Причиной в том числе стала реакция болельщиков на появление Коутиньо на поле в недавнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В «Манчестер Юнайтед» поняли, что фанаты не примут хавбека из-за его прошлого в «Ливерпуле».



Ранее сообщалось, что английский клуб готов заплатить «Барселоне» более € 100 млн за Коутиньо.



В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 30 матчах испанской Примеры, в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами.

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