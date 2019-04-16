Черышев: победа над такими командами, как «Реал», всегда делает вас счастливым

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, который 14 апреля провёл 100-й матч в Примере, прокомментировал это событие.

«Каждая игра — это как приз после тех сезонов, в которых я не мог наслаждаться футболом. Я думаю, что каждая игра особенная, и победа над такими командами, как «Севилья» или «Реал», всегда делает вас очень счастливым. Что чувствую, когда играю на „Месталье“? Публика постоянно гонит тебя к победе. Я помню день, когда мы играли в Кубке Испании против „Хетафе“, и думаю, что никогда не забуду этот день», — цитирует хавбека пресс-служба «Валенсии».

28-летний Черышев занимает девятое место среди всех российских футболистов по количеству проведённых матчей в испанском национальном чемпионате. Больше него матчей провели только: Валерий Карпин (384), Александр Мостовой (235), Виктор Онопко (214), Дмитрий Попов (153), Дмитрий Радченко и Владимир Бесчастных (по 141), Дмитрий Хохлов (111) и Игорь Ледяхов (106).