Работник кафе: у стула после конфликта Кокорина и Пака была вырвана спинка

Александр Вилюнов, электрик из «Кофемании» и свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о конфликте футболистов с чиновником Минпромторга Денисом Паком.



«Я не могу делать экспертных заключений, но по мне – они были пьяными. У нас в кафе редко бывает, когда кто-то себя так по утрам ведёт. Я наблюдал, как люди в солидной одежде разговаривали на повышенных тонах. Не видел, снимал ли кто-то это всё на телефон.



Видел, как девушка в красной кофточке плеснула что-то в человека, который сидел в стороне. Не понимаю, зачем она это сделала. Он ей сказал: «Ты что, не понимаешь, что я вообще тут ни при чём?! Сижу, кушаю!» Она, видимо, попутала.



Через какое-то время менеджер дала мне стул, который, по её словам, был участником конфликта, и попросила его отремонтировать. У него была вырвана спинка – висела на одном саморезе из четырёх. На следующий день или после обеда в этот же день приходил сотрудник полиции и просил показать ему этот стул. Они его изъяли», — передаёт слова Вилюнова корреспондент «Чемпионата».

Суд над Кокориным и Мамаевым. Допрос про орудие преступления. LIVE Все подробности процесса.