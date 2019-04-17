Розыгрыш билетов на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Енисей»

«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрываются две пары билетов на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют московский «Спартак» и красноярский «Енисей».



Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.



Матч «Спартак» – «Енисей» состоится 21 апреля на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



Красно-белые после 23 туров занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги с 36 очками в активе, красноярцы (13) располагаются на 16-й строчке. Лидером первенства является «Зенит», на счету которого 48 очков. С полной таблицей чемпионата России можно ознакомиться на «Чемпионате».