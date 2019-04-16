Жиров попал в команду недели во второй Бундеслиге по версии Kicker

Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров был включён в символическую команду по итогам 29-го тура второй немецкой Бундеслиги. Об этом клуб сообщил в своём «инстаграме».



13 апреля «Зандхаузен» принимал дрезденское «Динамо». Встреча прошла в Зандхаузене на стадионе «Хардтвалдштадион» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Жиров отметился голом в середине второго тайма, сравняв счёт.



«Зандхаузен», набрав 30 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице второй немецкой Бундеслиги. Жиров в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах первенства.



Жиров выступает за «Зандхаузен» с июня 2018 года. Ранее 28-летний российский футболист защищал цвета «Енисея», «Краснодара», «Краснодара-2», «Анжи», «Томи», «Волгаря» и барнаульского «Динамо».