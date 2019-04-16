Голкипер «Арарата-2» скончался от огнестрельного ранения

Голкипер армянского клуба «Арарат-2» Мушег Гевондян скончался от огнестрельного ранения.



«С глубокой скорбью сообщаем, что в ночь на 16 апреля от огнестрельного ранения скончался вратарь „Арарата-2“ Мушег Гевондян. Клуб выражает свои соболезнования членам семьи, родственникам и друзьям Гевондяна», — говорится в сообщении пресс-службы армянского клуба в «Фейсбуке».



По данным Sputnik Армения, речь идёт о стрельбе в ереванском районе Канакер-Зейтун, которая произошла минувшей ночью. В результаты стрельбы были госпитализированы трое мужчин, один из них вскоре скончался.

«Арарат-2» основан в 2017 году и выступает в высшей лиге Армении. В 24 матчах армянский клуб набрал 43 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.