Льорис: заменить Кейна очень сложно, но самое главное — это командная игра

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис рассказал, чего ожидает от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча состоится завтра, 17 апреля. Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу «шпор».



«Завтра будет совсем другая игра. У нас есть небольшое преимущество, но важно будет сыграть смело. Если мы выйдем на поле с мыслью о том, как забить, то осложним жизнь „Манчестер Сити“.



Заменить Кейна очень сложно. Плюс в том, что все готовы помочь команде. Все будут готовы биться и отдадут игре все силы. Самое главное — это командная игра.



Всегда важно не пропустить на своем поле. Нам противостоит одна из лучших команд Европы. Она способна забить уйму мячей, стоит только сопернику проявить слабость. 1:0 — отличный результат», — приводит слова Льориса официальный сайт УЕФА.

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