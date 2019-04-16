Клопп: порой «Ливерпуль» хорош. Надеюсь, мы будем контролировать матч с «Порту»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту», который состоится завтра, 17 апреля.



«Иногда мы действительно очень хороши. Надеюсь, мы снова будем контролировать ситуацию на поле. Есть эпизоды перед тем, как мы отбираем мяч, и сразу после этого, когда ребята выглядят очень и очень хорошо.



Парни обожают друг друга. Не думаю, что применительно к Мане и Салаху следует говорить о настоящей конкуренции, они просто стараются забивать как можно больше. С Робертсоном и Александер-Арнольдом, наверное, немного иначе. Пока сезон складывается очень позитивно, но мы здесь не для того, чтобы этим наслаждаться. Сезон ещё не окончен, нам надо бороться изо всех сил, чтобы пробиться в следующий раунд.



Мне 51 год, и я всегда сталкивался с бразильцами мирового класса. Мой отец говорил: неважно, что пишет пресса, лучшим навсегда останется Пеле. Когда я возглавил „Ливерпуль“, здесь уже были Лукас, Коутиньо и Фирмино. Мы добавили Фабиньо и Алиссона, потому что это действительно хорошие игроки, а не потому, что это бразильцы», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

«Ливерпуль» объявил заявку на ответный матч Лиги чемпионов с «Порту»