Алли и Ламела тренировались в составе «Тоттенхэма» в преддверии матча с «МС»

Полузащитники «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли и Эрик Ламела приняли участие в тренировке «шпор» в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», сообщает пресс-служба лондонской команды в «Твиттере».



Напомним, Алли сломал руку во время первого матча с горожанами в Лондоне, а у Ламелы была диагностирована травма подколенного сухожилия. Оба футболиста тренировались в общей группе, однако пока не известно, смогут ли игроки принять участие в ответном матче с «Манчестер Сити».



Напомним, первый матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» завершился победой «шпор» со счётом 1:0. Ответная встреча состоится завтра, 17 апреля, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.