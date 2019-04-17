Лингард: Месси продемонстрировал свою лучшую игру в матче с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3). Напомним, каталонская команда одержала победу в двух встречах и вышла в полуфинал турнира.



«В таких играх нельзя ошибаться. Первые 15 минут матча мы доминировали на поле и у нас были все шансы забить. Думаю, игра могла быть совсем другой.



Месси в этот раз продемонстрировал свою лучшую игру. Он один из лучших футболистов в мире. Всё, что мы можем сделать — это двигаться дальше. Впереди у нас большая неделя. Мы были не в самом лучшем положении перед этой встречей, но верили в удачу. Шансы в таких играх у каждой команды велики», — приводит слова Лингарда BT Sport.

«Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов