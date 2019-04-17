В полуфинале Лиги чемпионов в 12-м сезоне подряд сыграет испанская команда

«Барселона» победила «Манчестер Юнайтед» в обоих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов и вышла в полуфинал главного европейского клубного турнира.



В нынешнем розыгрыше главного еврокубка сине-гранатовые станут единственным представителем испанской Примеры. На стадии 1/8 финала из турнира выбыли мадридские команды «Реал» и «Атлетико», проигравшие «Аяксу» и «Ювентусу» соответственно.



Тем не менее Испания установила собственный рекорд, поскольку клубы из этой страны участвуют в полуфинале Лиги чемпионов уже в 12-м сезоне подряд. В последний раз на этой стадии турнира не было ни одной команды из Примеры в сезоне-2006/07, когда за путёвку в финал боролись три английских клуба («Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед») и один итальянский («Милан»).

Месси как всегда сыграл прекрасно. Из-за него де Хеа пропустил позорный гол «Манчестер Юнайтед» хватило только на 10 минут. «Барселона» – не «ПСЖ».