Месси как всегда сыграл прекрасно. Из-за него де Хеа пропустил позорный гол

Почему Сульшер должен был верить

У Уле-Гуннара Сульшера было как минимум две причины верить в хэппи-энд на «Камп Ноу». Во-первых, сам он уже видел футбольное чудо на поле «Барселоны». И даже стал одним из его творцов. Речь, естественно, о сумасшедшем финале Лиги чемпионов 1999 года «Бавария» – «Манчестер Юнайтед», в котором голы Тедди Шерингема и Сульшера в компенсированное время принесли манкунианцам победу со счётом 2:1. Кроме того, команда тренера Сульшера уже отыгрывалась после поражения на «Олд Траффорд» в плей-офф нынешней Лиги чемпионов. В противостоянии с «ПСЖ» ситуация выглядела даже более трудной, однако «МЮ» выиграл в Париже 3:1 после домашнего поражения 0:2. Весь этот уникальный опыт позволил норвежцу заметить перед матчем:

«Сейчас, в «перерыве», мы уступаем 0:1, но если дальше будет забито много мячей, наши шансы только возрастут. В футболе всякое может случиться… Знаем, что можем забивать со стандартов — у нас более рослые футболисты, чем у соперника, но нужно хорошо защищаться. Если забьём на 93-й минуте — отлично. Мы должны быть выносливее и искать свои возможности. Память о победе над «ПСЖ» поможет нам».

«МЮ» был не сильно хуже «Барселоны». Против команды Вальверде есть хороший план Пусть вас не смущает ноль ударов в створ от «Манчестера». «Дьяволы» не заслужили поражения.

Почему норвежец смог озадачить Вальверде

Кажется, Сульшер действительно преподнёс сюрприз своему коллеге Эрнесто Вальверде. Иначе «МЮ» не создал бы в начале игры два настоящих голевых момента. Тактическую схему гостей не так-то просто было сформулировать. То ли 4-4-2 ромбом, то ли 4-3-3. Поль Погба занимал позицию в левом полуфланге, насыщая ту зону, куда мог по ситуации смещаться Лионель Месси. Чемпион мира опускался при обороне ниже игрока правого фланга. Тем не менее Маркус Рашфорд попал в перекладину на 1-й минуте именно благодаря Полю – полузащитник в стиле Месси вырезал шикарную проникающую передачу. В дебюте команда Сульшера «чертила» какие-то ломаные линии, но в любом случае не вызывало сомнений, что защитников у «МЮ» теперь четыре, а не пять, как на «Олд Траффорд». Игроками обороны англичане атаковать явно не планировали: достаточно сказать, что правый край закрывал Виктор Линделёф.

Почему «МЮ» отдал игру «Барселоне»

Систему, придуманную Сульшером, сломали катастрофические индивидуальные ошибки футболистов «МЮ». «Барселона» минут за десять адаптировалась к сопернику, после чего стала совершать подходы к штрафной Давида де Хеа. Лёгкого давления оказалось достаточно, чтобы игроки обороны гостей запаниковали. Сперва манкунианцам повезло: вообще-то повтор не убедил, что судья принял правильное решение, отменив пенальти за удар Фреда по ноге Ивана Ракитича. Неужели VAR доказал, что бразилец попал по мячу раньше?

В течение следующих 10 минут Месси опять показал, насколько он всё-таки гениальный игрок. Лео и в прессинге помог, спровоцировав ошибки со стороны Эшли Янга и Фреда, и сам же сотворил голы. Похоже, де Хеа слишком боялся ударов аргентинца, поэтому пустил очень смешную «бабочку». Вратарь, претендующий на самую большую зарплату в своём амплуа, не должен так позориться в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Почему у Сульшера не изменится отношение к «Камп Ноу»

Если называть вещи своими именами, то после двух голов Месси первыми двумя ударами хозяев уже не имело значения, как играет «МЮ». Погба мог хоть сто раз за тайм менять позицию – ситуацию на поле всё равно контролировали каталонцы. Легенда английского клуба Алекс Фергюсон, который наверняка консультировал Сульшера при подготовке к матчу, с грустью наблюдал за происходящим с трибун «Камп Ноу».

Второй тайм превратился в праздничный концерт по заявкам из Каталонии. «Камп Ноу» пел. Сегодняшнему «МЮ» по силам перевернуть ход противостояния с «ПСЖ» или нынешней «Баварией», однако эти три команды далеки от «Барселоны». Тем более у Сульшера, при всём уважении к Погба или молодым талантливым форвардам манкунианцев, нет фигур калибра Килиана Мбаппе или Неймара, чтобы кто-то ответил на соло Месси своим соло.

Лео поучаствовал и в третьем голе хозяев. Каталонцы забивали де Хеа исключительно из-за штрафной. В игре «Барселоны» присутствовала и красота (блестящий удар Филиппе Коутиньо) и нужная рациональность. Разве что хет-трик Месси не состоялся, хотя аргентинец нанёс семь ударов по воротам, из которых три пришлись в створ.

«МЮ» проиграл пятый из семи последних матчей. Тяжёлый отрезок для Сульшера. Правда, после прогнозируемого вылета из еврокубков будет проще решать задачи в АПЛ, так что у норвежца вряд ли изменилось отношение к «Камп Ноу». «Барселона» избежала повторения прошлогодней неудачи в четвертьфинале Лиги чемпионов, а Месси узнал с финальным свистком, что в этом розыгрыше турнира уже не встретится с Криштиану Роналду.