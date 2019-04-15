Адвокат Мамаева оценил шансы на освобождение игрока из-под стражи

Адвокат Игорь Бушманов рассказал о шансах на изменение меры пресечения футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.

«Ранее суд формально отнесся к вопросу о мере пресечения. Но факты того, что мы уже прошли определенный рубеж судопроизводства, а сторона обвинения провела треть своей работы, могут повлиять на решение вопроса. В своей апелляции мы ссылались на моменты начала судебного процесса, на то, что обстоятельства, которые учитывались судами ранее, существенным образом изменились. В данный момент даже предположения о том, что подсудимые повлияют на судопроизводство или попытаются скрыться, граничат с фантастикой», — приводит слова Бушманова «RT на русском».

Протасовицкий, Мамаев, Кокорин и его младший брат Кирилл пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября 2018 года. Первоначально арест был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды его продлевал.