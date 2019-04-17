Мостовой: когда Кононов говорил о четырёх месяцах для отладки игры, я смеялся

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение по поводу работы главного тренера красно-белых Олега Кононова.

«Знаете, по поводу того, что Кононов говорил о четырёх месяцах для отладки игры, я даже смеялся. Когда это услышал, посмеялся и сказал: «Что это такое?» Раньше тренеры говорили, что им необходимы три года, чтобы сделать команду. Сейчас говорят, что надо три года и 500 миллионов, например. Я бы тоже так сказал. Да ещё добавил, что дайте мне футболистов, которых я хочу (смеётся). Понятно, что перед Кононовым были поставлены какие-то задачи, когда его брали. Сейчас эти задачи не выполняются. Наверное, единственное, о чём остаётся думать, — это о том, как выправлять ситуацию, в которой оказался «Спартак». Если не выправит, то будут расставаться с Кононовым», — цитирует Мостового «Спорт уик-энд».