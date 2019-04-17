Кондогбиа перенёс вторую операцию за две недели

Полузащитник «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа вновь оказался в больнице после того, как у него выявлена обширная внутримышечная гематома. Как сообщает официальный сайт испанского клуба, французскому футболисту срочно потребовалась операция на левом бедре.



Примечательно, что для Кондогбиа эта операция стала повторной менее чем за две недели. 7 апреля 26-летний игрок уже перенёс операцию на левом бедре, которое повредил днём ранее в матче 31-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (0:2).

Официально о сроках восстановления хавбека пока не сообщается, но, по информации СМИ, оно может занять несколько месяцев, что ставит под сомнение его возвращение в строй в нынешнем сезоне. Кондогбиа в нынешнем сезоне Примеры сыграл 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 передачу.