Пак: Кокорин целился стулом мне в голову и хотел нанести вред здоровью

Чиновник Минпромторга Денис Пак, пострадавший в инциденте с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и выступающий свидетелем в деле, рассказал о конфликте с форвардом петербургского клуба.



«Конкретно сказать не могу, кто произносил фразы в мой адрес. Я старался абстрагироваться от этой ситуации. Эти фразы произносились разными людьми, преимущественно звуали мужские голоса.



Я у компании спросил: «Вы обращаетесь ко мне?» Они все ко мне повернулись, и я понял, что да, они обращались ко мне. Я довольно в корректной форме сказал им, что они ведут себя по-хамски и неуважительно по отношению к людям, которые находятся в кафе. Ко мне подошёл сначала, как выяснилось позднеее, Кирилл Кокорин, затем Александр. Он взял стул, который находился за столиком, за которым я сидел. Он целился мне в голову, желая нанести вред здоровью. Я подставил руку, поэтому удар пришёлся как по руке, так и по голове», — передаёт слова Пака корреспондент «Чемпионата».



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