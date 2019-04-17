Пак не собирается заявлять исковые требования к Кокорину и Мамаеву

Чиновник Минпромторга Денис Пак, пострадавший в инциденте с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и выступающий свидетелем в деле, поделился мыслями о возможном наказании футболистов по итогам расследования.



«На каком наказании буду настаивать, если суд признает подсудимых виновными в указанных преступлениях? Я бы оставил решение этого вопроса на усмотрение суда.



Буду ли заявлять исковые требования к подсудимым? Я прекрасно понимаю, что у меня есть такое право, но на настоящий момент я делать этого не собираюсь», — передаёт слова Пака корреспондент «Чемпионата».



Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года. В начале апреля суд продлил арест компании до 25 сентября. Сегодня, 17 апреля, апелляция обвиняемых против продления пребывания под стражей была отклонена.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Пак: «Они оскорбили мой народ и меня лично». LIVE Все подробности процесса.