Янг подвергся расистским оскорблениям после поражения «МЮ» в игре с «Барселоной»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов английского клуба после поражения в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3). Болельщики «Манчестер Юнайтед» публиковали гневные комментарии в социальных сетях.



«Ещё один темнокожий игрок, на этот раз Эшли Янг, стал жертвой оскорблений на почве расизма в социальных сетях после матча с „Барселоной“, — говорится в сообщении футбольной организации по вопросам равенства и интеграции „Kick it Out“.



В «Манчестер Юнайтед» поддержали футболиста, осудили любые формы проявления дискриминации и пообещали найти людей, оскорблявших Янга на расовой почве. Напомним, «Барселона» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» завершил выступление в турнире.

Янг: забей «Манчестер Юнайтед» первый гол, была бы совершенно другая игра