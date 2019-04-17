Источник: Салах запросил у «Ливерпуля» трансфер, у игрока конфликт с Клоппом

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах намерен сменить команду по окончанию текущего сезона, сообщает AS.

По информации источника, у египтянина существуют серьёзные разногласия с главным тренером команды Юргеном Клоппом. Из-за них 26-летний футболист обратился к руководству красных с запросом своего трансфера. В результате длительных дискуссий игрока удалось убедить не делать поспешных решений. Тем не менее ему были даны обещания, что, если он не изменит своих намерений после завершения сезона, клуб не будет препятствовать его уходу.

Салах перешёл в «Ливерпуль» летом 2017 года из «Ромы» за € 42 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне он сыграл 45 матчей, забил 22 мяча и сделал 10 результативных передач. Рыночная трансферная стоимость игрока равняется € 150 млн.