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Облак стал вторым в списке самых высокооплачиваемых вратарей планеты

Облак стал вторым в списке самых высокооплачиваемых вратарей планеты
Футбол / Англия

Продлив контракт с «Атлетико», словенский голкипер Ян Облак вышел на второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков своего амплуа, сообщает El Mundo Deportivo.

По информации издания, зарплата 26-летнего футболиста выросла до € 10 млн в год. Больше него из вратарей зарабатывает только Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед») — € 10,5 млн в год. Ниже Облака в рейтинге расположились Эдерсон («Манчестер Сити») — € 9,9 млн, Икер Касильяс («Порту») — € 6,6 млн, Мануэль Нойер («Бавария») — € 5,7 млн, Петр Чех («Арсенал») — € 5,6 млн, Марк-Андре тер Штеген («Барселона») — € 5,6 млн, Кейлор Навас («Реал») — € 5,4 млн, Джанлуиджи Буффон («ПСЖ») — € 5,3 млн, Тибо Куртуа («Реал») — € 5,2 млн.

Новый контракт Облака с «Атлетико» рассчитан до лета 2023 года.

Облак продлил контракт с «Атлетико» до 2023 года
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