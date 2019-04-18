Пике – о матче «Сити» — «Тоттенхэм»: футбол иногда бывает настоящим анекдотом

Защитник «Барселоны» Жерар Пике в своём «твиттере» прокомментировал победу «Тоттенхэм Хоттспур» над «Манчестер Сити» во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (4:3). По итогам двух встреч лондонцы прошли в полуфинал.

«Вот это игра! Футбол иногда бывает настоящим анекдотом. Это что-то невероятное», – отметил защитник.

Уже в стартовые 11 минут команды забили по два мяча, установив рекорд турнира по скорострельности в этот временной промежуток. Сначала отличился Рахим Стерлинг, затем дублем отметился Сон Хын Мин, после чего счёт сравнял Бернарду Силва. На 21-й минуте свой второй гол в игре забил Стерлинг. Во втором тайме Серио Агуэро в четвёртый раз огорчил Уго Льориса. Однако на 73-й минуте после подачи углового Фернандо Льоренте свёл преимущество «горожан» до минимума.

«Горожане» забили гол на 90+3-й минуте. Этот мяч выводил «горожан» в полуфинал турнира. Однако главный судья встречи Джюнейт Чакыр отменил взятие ворот после того, как эпизод с голом был просмотрен в повторе при помощи системы видеопомощи арбитрам (VAR).