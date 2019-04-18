Де Хеа извинился в раздевалке «МЮ» перед партнёрами за гол от Месси

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа после матча извинился в раздевалке перед своими партнёрами за второй пропущенный мяч от нападающего «Барселоны» Лионеля Месси во время ответного четвертьфинала Лиги чемпионов.

В эпизоде аргентинский футболист несильно пробил по мячу, который летел в руки вратарю, но проскользнул и залетел в ворота. При этом счёт стал 2:0 в пользу каталонской команды.

Как сообщает The Sun, после игры никто из партнёров не винил Де Хеа за этот эпизод, однако сам голкипер считает, что если бы не его ошибка, то «Манчестер Юнайтед» ещё имел бы шансы победить в этом матче. В итоге завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонской команды.

Таким образом, «Барселона» вышла в 1/2 финала Лиги чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» завершил выступление в турнире.