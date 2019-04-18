Тимофеев: от криков Карреры игроки «Спартака» реально заводились

Полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев, выступающий в «Крыльях Советов» на правах аренды, рассказал, как на команду влияло эмоциональное поведение бывших тренеров «Спартака» Массимо Карреры и Рауля Рианчо.

«Своей энергетикой Рианчо и запомнился. Постоянно кричал, пытался громко нас подбодрить, завести. Команда на это реагировала спокойно: не было смеха, но мы и не заводились. Всё воспринималось нейтрально, скажем так. Что он кричал, что не кричал — не было результата. Спокойно говорил или орал и кидал манекены, всё равно эффекта от этого — ноль.



От криков Карреры мы реально заводились. Это был чемпионский год, и все выходили на игру с боевым настроем. Можно ли сказать, что Рианчо не хватило авторитета? Так и было, да», — цитирует хавбека Sport24.