Карпин: «Спартак» при Кононове не так строит атаку и оборону, как при Каррере

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России со «Спартаком», который состоится сегодня, 14 апреля.



«Мы будем играть не в два центральных защитника, третьим будет Гацкан. Возможно, ставить туда опорника — это риск. Хотя Гацкан уже играл там, это опытный и умный игрок. Поэтому не думаю, что это большая проблема.



Есть ли отличия „Спартака“ Кононова от „Спартака“ Карреры? Чуть по-другому строят и атаку, и оборону, особенно при игре в атаке. Так что да, есть отличия, а огромные или нет — посмотрим.



Специально готовились к игре в целом, не только к тому, что „Спартак“ резко начинает матчи. Понятно, что об этом говорили, к этому игроки должны быть готовы. Но в футболе любой эпизод может развернуть игру в одну или другую сторону», — сказал Карпина в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч «Ростов» — «Спартак» начался в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.