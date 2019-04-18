Почеттино: после гола «Ман Сити» в добавленное время я выглядел как Халк

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино рассказал о реакции на отменённый гол «Манчестер Сити» в добавленное время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов (3:4).



На 93-й минуте игрок «горожан» Рахим Стерлинг отправил мяч в ворота «шпор». Этот гол выводил «Манчестер Сити» в полуфинал Лиги чемпионов. Однако главный судья встречи Джюнейт Чакыр отменил взятие ворот после просмотра эпизода в повторе при помощи системы видеопомощи арбитрам (VAR). Причиной этого решения стал офсайд у форварда хозяев Серхио Агуэро.



«Когда Стерлинг забил в добавленное время, я выглядел как Невероятный Халк. Я сорвал с себя пиджак, швырнул свитер на землю. Потом я сел, после чего оказалось, что гол был отменён из-за офсайда. В тот момент я родился заново. Это был невероятный прилив энергии», — цитирует Почеттино Marca.



В 1/2 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с амстердамским «Аяксом». Матчи состоятся 30 апреля и 7 мая.

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