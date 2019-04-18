Вылет Гвардиолы из Лиги чемпионов – история про справедливость

Почти две с половиной тысячи лет назад Аристотель, тихо доживая в Афинах, написал трактат об устройстве государства. В его представлении, высшим благом и целью общественного устройства является справедливость, а саму справедливость Аристотель считал (и в этом сильно опередил своё время) относительной. Точнее, он разделял несколько её видов, но с одним общим уточнением: поскольку этим термином в любом случае называется то, что люди договорятся между собой считать справедливостью, смысловое наполнение слова может меняться.

Через почти две с половиной тысячи лет мир изменился до неузнаваемости, но кое в чём остался прежним. Например, идея Аристотеля о том, что предназначение и главная функция государства – в обеспечении справедливости, так же далека от реализации, как и при его жизни. Зато идея о том, что справедливость относительна, торжествует каждый день и повсюду. Иногда в извращённой форме.

Когда один клуб из Манчестера проигрывает матч, равный по драматизму древнегреческим пьесам, обязательно находятся люди, которые резюмируют 180 минут безумного напряжения одним словом: карма. И иногда со значением добавляют: это за Эвребё.



По их логике, усилия множества людей, 30 игроков команды, 50 сотрудников обслуживающего персонала клуба, десятков инвесторов, 50 тыс. болельщиков на стадионе, которые пришли на матч, перевешиваются всего лишь проекцией усилий одного норвежца, который 10 лет назад плохо свистел в одном матче, на Хосепа Гвардиолу. Плевать на логику, карма — она такая. Безграничная. И непропорциональная. Но на самом деле, знатоки кармы в чём-то правы: они чувствуют, что справедливость относительна.

Эти фото разделяет 30 секунд. И в них трагедия великого тренера Гвардиолы Его команда снова вылетела задолго до финала.

Вылет «Сити» от «Тоттенхэма» — это справедливо?



Да. Потому что Гвардиола сам, своими руками выстрелил своей команде в ногу, разменяв лишнего атакующего игрока в полуфланге в схеме 4-3-3 на лишнего оборонительного игрока в опорной зоне в схеме 4-2-3-1. Сила «Сити» в атаке, способ контролировать игру для «Сити» — атака, лучшей командой в АПЛ со множеством рекордов меньше года назад «Сити» стал атакуя, а не защищая нулевые ничьи. Изменив себе в первом матче, Гвардиола сам создал такие проблемы, которые пришлось преодолевать на протяжении всего второго матча.

Да. Потому что если даже Лапорт начинает привозить голы – значит с организацией обороны что-то не так. Эмерик Лапорт – самый универсальный из богатого набора центральных защитников «Ман Сити». Атлетичный, как Отаменди, выбирает позицию, как Компани, и с пасом, как у Стоунса. Но с одним важным отличием – он не привозит. Ну, раньше не привозил. Наверное, дело не в нём, а просто место такое. Проклятое. В матче с «Тоттенхэмом» он лично организовал два гола в свои ворота за 10 минут. Сначала отдал голевой пас на Сона, потом попытался пробросить мяч на ход и снова отдал чужому. На этот раз пас получился предголевым. Команда, в которой такой защитник надёжнее остальных, сама создаёт предпосылки для своего поражения.

Лапорт – Сон: идеальная связка. Один привозит, другой забивает Маленькие эпизоды великого матча!

Да. Потому что Серхио Агуэро, при всём его таланте, единал со двора. Другими словами невозможно описать то, как он запорол три контратаки при счёте 4:2. Три контратаки закончились ровно в тот момент, когда мяч доходил до Агуэро: вместо того чтобы развернуться и продолжить атаку веером на ход партнёру, он разворачивался и шёл в дриблинг, пока не терял мяч. Один раз на нём сфолили, два раза отобрали чисто. В любом случае из атак 3-в-3 и 3-в-4 нужно было выжать больше.

Да. Потому что Гвардиола, как только получил необходимое преимущество, убрал Сильву и выпустил Фернандиньо. Он не стал менять схему, но разменял разыгрывающего мяч игрока на игрока, удерживающего мяч. До гола Агуэро разница ударов 14:6, владение мячом 65% на 35%. После гола Агуэро и до гола Льоренте разница ударов 0:3, владение мячом 52% на 48%. «Тоттенхэм» получил шанс. Гвардиола стал удерживать счёт, «Сити» перешёл на контратаки, но контратаки портил Агуэро, а удерживать счёт команда не умеет.

Четыре гола за 10 минут и два важных решения VAR! Как Гвардиола выбыл из ЛЧ Вот это матч был в Манчестере! Кто ещё скажет, что видеоповторы убивают эмоции в футболе?

Да. Потому что Маурисио Почеттино потерял Кейна в первом матче и Сиссоко во втором и каждый раз реагировал смело: не уходил в оборону, а перестраивал команду, играя на слабостях «Сити». Он выжал каждую долю процента из каждого неверного решения Гвардиолы и из каждого нового обстоятельства в обеих играх.

Нет. Потому что «Сити» намного сильнее «Тоттенхэма». Сильнее как команда, которая забила с начала сезона 154 гола в официальных матчах, сильнее команды, которая забила 96 голов. Сильнее как команда, которая даже в провальном первом раунде создала больше (один пенальти весит больше xG, чем все моменты «Тоттенхэма»), а в ответном матче создала просто несоизмеримо больше (ладно, измеримо – в три раза больше по xG: 2,3 на 0,8). Как команда, которая в лучшей форме играет так, как не играет ни одна другая.

Что перевешивает, каждый решит для себя сам и расскажет в комментариях. Но вообще-то, для жизни не имеет значения, что именно перевешивает. Представьте, что гол Стерлинга на 93-й минуте засчитан. И всё, предыдущие абзацы о вылете «Сити» с аргументами да/нет сразу теряют смысл и летят в мусорное ведро. Потому что в этом конкретном матче окончательной, решающей единицей измерения справедливости в итоге стала не абстрактная сила команда, не тактические параметры, не количество ударов, не ошибки и решения тренеров и не острота моментов. А полметра газона. Лишний метр (полметра?), на который Тоби Алдервейрелд отошёл от штрафной, даже ничего не решил в эпизоде, никак не повлиял на развитие атаки «Сити». Но именно этот метр (полметра?) определил победителя. Всё по Аристотелю: справедливость относительна.

«Это жестоко», сказал после матча Пеп. Он прав. А с другой стороны: разве игроки «Сити» не вызвали вашу симпатию тем, как боролись до последней секунды добавленного времени? Разве не вызвали сочувствие, когда всё-таки добились своего и на секунду испытали триумф, а потом их радость отменили? Для кого-то в этот вечер «Сити» впервые перестал быть мешком и стал объектом сопереживания.



В завершение, так как мы всё-таки говорим о футболе, посмотрите одно видео.

Четыре паса. От Эдерсона до Агуэро. 15 секунд от ворот до ворот. Выдающийся гол, в котором сложная игровая философия сжимается до страницы в учебнике, ещё и с картинкой для наглядности. Зря всё-таки Гвардиола в первом матче не стал играть по привычной схеме и атакующим составом. Мы с вами недополучили немного красоты.



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