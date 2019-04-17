В вылете «Ювентуса» виноват и Роналду. Он повторил свою ошибку

Казалось, что после ничейного счета в Голландии Аллегри спокойно доведет дело до победы в домашнем матче. «Ювентус» – не проблемная команда (по крайней мере, до этого матча мало кто так считал), а ответная игра с «Атлетико» показала, что прямолинейным футболом с навесами на Роналду можно выбить кого угодно. «Аякс» казался идеальным соперником для того, чтобы загрузить его штрафную кроссами, но Аллегри не просто допустил старые ошибки в плане на игру в атаке, но и не использовал потенциальное преимущество в центре поля, а во втором тайме окончательно потерял команду. О том, как энергичные детсадовцы Эрика тен Хага разбили маститый «Ювентус», читайте в этом разборе.

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«Ювентус» душил «Аякс» прессингом в первом тайме

Аллегри выбрал 4-3-1-2 на первый тайм этого матча. Благодаря этой схеме, «Ювентус» мог удачно прессинговать «Аякс» и одновременно иметь преимущество в центре поля: двое нападающих, Роналду и Дибала, давили на центральных защитников, игрок под нападающими давил на де Йонга. Если Шоне опускался глубже и передача шла в центр, то на него выбрасывался Матюиди. Если передача шла во фланг, то Матюиди выбрасывался на крайнего защитника «Аякса» (на противоположном фланге это делал Бернандески, но его задача была в разы проще), игрок под нападающими забирал Шоне, а дальний нападающий переключался на де Йонга.

Матюиди выполнял двойной объем работы: и выдвигался за Шоне, и бежал к бровке при диагонали на Велтмана. Французу двойная роль не впервой, и он отлично с ней справлялся.

«Ювентус» прессинговал максимально агрессивно по триггерам на несколько передач назад и во фланг. Если «десятка» итальянцев вылетала в прессинг до вратаря, то опорник поджимал де Йонга сзади, как в эпизоде ниже.

Первый тайм «Аякса» получился самым слабым за все двухматчевое противостояние. Всего 29 точных передач голландцы приняли в финальной трети (во втором тайме – 66), а в штрафную прошла всего одна передача. Да, даже в этот отрезок «Аякс» создал два явных момента и забил гол, но не стоит забывать, что оба эпизода – результаты удачной реакции ван де Бека на рикошеты от защитников «Ювентуса» в штрафной.

Беззубый «Ювентус»

Команда Аллегри нанесла 7 ударов из пределов штрафной – такой результат далеко не всегда можно назвать плохим. Но этот матч – как раз тот случай. Три из семи ударов из штрафной – после угловых, еще два наносились из угла штрафной (выстрел Бернандески заблокировал, удар Роналду улетел сильно выше), а еще два нанес Мойзе Кин, который вышел только во втором тайме.

Схема 4-3-1-2, по идее, давала количественное преимущество в центре поля, но «Ювентус» упорно лез через фланги – виновата и очень компактная оборона «Аякса», и подбор состава (номинальная десятка – Джан, правый центральный полузащитник – больше заточенный на фланги Бернандески, нападающие – смещающиеся в полуфланги и фланги за мячом Дибала и Роналду), и общая нацеленность «Ювентуса» на кроссы. Итальянцы провели всего 24% атак через центр. Посмотрите на карту передач «Ювентуса» в финальную треть: наибольшая активность – во флангах, к полуфлангам она начала затухать, а в центре вообще довольно грустно.

А еще обратите внимание на количество передач в штрафную. Всего две удачных. Две.

На деле 4-3-1-2 «Ювентус» использовал практически исключительно в прессинге. При владении Джан зачастую располагался в центре, а не на позиции «десятки», а Бернандески уходил на правый фланг. Преимущества в центре поля у хозяев не было: в лучшем случае полузащитники итальянцев получали ситуации 1v1, когда мяч находился в центральной зоне.

В эпизоде выше видно, что полузащитники «Аякса» – ван де Бек, Шоне и де Йонг – контролируют Пьянича, Джана и Матюиди соответственно (двое последних отходят назад, потому что Щесны уже вынес мяч вперед), а по Бернандески играет крайний защитник «Аякса» – Синкгравен.

«Аякс» прессинговал следующим образом. Тройка нападающих вынуждала «Юве» уводить мяч в сторону от центральной оси, а дальше Тадич накрывал центрального защитника с мячом (или вратаря), вингер на стороне поля без мяча поджимал второго центрального защитника, а вингер на стороне поля с мячом – крайнего защитника. Ван де Бек играл против Пьянича (или Джана, если немец ситуативно становился опорником), Шоне преимущественно следил за полузащитником «Ювентуса» справа от центральной оси (Матюиди или Джаном), а де Йонг контролировал зону слева от центральной оси и играл по игроку, который там оказывался (на скриншоте ниже – Дибала). При этом «Аякс» спокойно сжимал пространство, оставляя свободные зоны и игроков на противоположном фланге.

Единственный вариант для «Ювентуса» в продвижении мяча через центр – силовой дриблинг Джана. Эмре мог подобрать мяч в первой линии билд-апа и протащить его вплоть до штрафной, если: де Йонга на себя кто-либо отвлекал (Дибала на скриншоте ниже); Де Шильо поднимался высоко и привязывал крайнего защитника «Аякса»; центральных защитников «Аякса» связывали сразу двое (ниже – Бернандески и Роналду). Эпизод ниже закончился падением Джана в штрафной, но по ходу матча подобных ситуаций «Ювентус» практически не создавал.

Обычно соперники «Аякса» пользуются компактным расположением и сжиманием пространства от команды тен Хага, быстро переводя мяч на свободные фланги. «Ювентус» тоже пытался этим пользоваться.

Но эпизод выше – большая редкость, и против Бернандески играл центральный защитник Блинд в своей зоне ответственности. В большинстве случаев «Ювентус» очень медленно переводил мяч с фланга на фланг, и «Аякс» успевал перестраиваться. Кстати, обратите внимание на позицию Роналду.

Кроссы «Ювентуса» в этом матче – отдельная история. С игры за весь матч «Ювентус» лишь раз нанес удар после навеса в штрафную (бил Мойзе Кин) – в каждом из матчей против «Атлетико» этот компонент работал в разы лучше. Дело в том, что «Аякс» здорово подстроился: игроки итальянцев не оставались в одиночестве в штрафной, а зачастую самые опасные игроки «Старой синьоры» контролировались вдвоем – у голландцев всегда было преимущество в штрафной.

Часть вины лежит и на Роналду. Я просил обратить внимание на позицию Криштиану выше – там он оказался в самом центре и, очевидно, никак не мог успеть в штрафную. Португалец вновь решил продемонстрировать свои качества плеймейкера, постоянно стягиваясь к мячу: как и в первом матче против «Атлетико», это приносило больше вреда, чем пользы.

«Ювентус» постоянно сваливался на фланги, где запирал сам себя. В эпизоде ниже во фланге и полуфланге расположилось сразу четверо игроков Аллегри, но компактно обороняющийся «Аякс» не просто создал 4-в-4 в зоне мяча, но и имел игроков и подстраховывающих, и мешающих перевести мяч в центр.

Выход Мойзе Кина после перерыва – очевидное решение. За весь первый тайм Дибала отдал только 11 точных передач, из которых лишь одна направлялась вперед: пас к бровке на пару метров во второй трети. Аргентинец периодически пытался оттягиваться в опорную зону «Аякса», пользуясь преимуществом «Ювентуса» в центре, но его, как правило, быстро накрывали или после приема, или даже до. Молодой Кин добавил «Ювентусу» того, чего команде Аллегри совсем не хватало: игрока, который постоянно готов был делать рывки в штрафную и всегда нагружал штрафную при кроссах. Неудивительно, что Мойзе стал вторым по количеству ударов в составе «Ювентуса» и первым – по количеству ударов из штрафной с игры.

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Как «Аякс» разорвал «Ювентус» во втором тайме. Дело не в позиционных атаках

Преимущество голландцев во втором тайме неоспоримо. «Аякс» сделал 66 передач в финальной трети, «Ювентус» – 37. «Аякс» нанес 10 ударов, 6 – из штрафной и имел два явных момента; у «Ювентуса» эти показатели равны 4, 3 и 0 соответственно. При этом во втором тайме «Ювентус» владел мячом 55% времени.

Нельзя сказать, что у «Аякса» многое получалось в позиционных атаках. Проходить низкий блок «Ювентуса» не получалось ни в первом тайме (посмотрите на плотность на примере ниже: Бернандески опустится пятым в линию обороны из линии полузащиты, а Джан займет его место), ни во втором. По факту, во втором тайме в позиционных атаках «Аякс» бил еще реже, чем в первом.

Тем не менее, после перерыва Аллегри решил поменять структуру обороны: вместо гибкого ромба «Ювентус» начал обороняться в довольно стандартных для себя компактных 4-4-2.

У «Ювентуса» начались проблемы в прессинге. Например, при высоком давлении Мойзе Кин не очень понимал свою задачу, из-за чего прессинг мог провалиться. В эпизоде ниже команда Аллегри прессинговала высоко с тремя игроками в первой линии (Бернандески поднялся к Блинду, потому что де Йонг опустился глубже, и с ним играл Криштиану), и от Кина требовалась только лишь игра по Де Лигту. Но Мойзе повелся на ложный разворот от де Йонга и зачем-то пошел в центр накрывать Шоне, на которого и так уже вылетал Пьянич. В итоге де Лигт продвинул мяч до самого центра.

Другой эпизод, в котором ошибся уже не Кин: здесь Джан поднялся выше, к Шоне, а вот смещение де Йонга Пьянич, видимо, проспал. Френки легко получил мяч, развернулся и отдал передачу на Велтмана, перед которым было огромное открытое пространство (Матюиди не успел его накрыть).

«Аякс» стал чаще доводить мяч до правого полуфланга. Дело и в том, что прессинг «Ювентуса» периодически проваливался, и в том, что итальянцы» намного чаще начали встречать гостей глубже, и в том, что во втором тайме Тадич, ван де Бек, Нереш и Зиеш стали намного активнее и акцентированнее перегружать именно эту зону, а остальные игроки «Аякса» чаще доставляли мяч именно в правый полуфланг.

Тем не менее, самые опасные моменты «Аякс» создавал в контратаках – после своего удачного прессинга и/или неудачного контрпрессинга от соперника. «Ювентус» поплыл во втором тайме: если за первые 45 (по факту – 50) минут гости лишь по разу смогли перехватить и отобрать мяч на половине поля хозяев, то во втором тайме «Аякс» сделал 2 перехвата и 4 отбора на чужой половине.

Один из таких перехватов после обреза Пьянича привел к выходу Зиеша один на один и невероятному сейву Щесны.

Удивительно, кстати, насколько ленивым в этом эпизоде оказался Алекс Сандро, который не побежал за Зиешем, хотя изначально располагался чуть ли не на одной линии с вингером. Это не первый и не последний эпизод в этом матче, в котором бразильский левый защитник застревает при потере мяча «Ювентусом»: более того, «Аякс» в контратаках преимущественно давил именно на зону Сандро.

«Аякс» забил победный мяч с углового, но имел много шансов сделать это и с игры: во втором тайме ребята тен Хага просто размазали «Ювентус».