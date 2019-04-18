Почеттино: год назад я был немного обеспокоен VAR. Сегодня у меня те же ощущения

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино высказался о системе видеоповторов (VAR), которая в нынешнем сезоне была введена в Лиге чемпионов.



«Я не смотрел повтор, честно слово. После такого матча трудно быть спокойным и расслабленным. VAR нужно доверять, когда он за или против тебя. Внедрение видеоповторов в футбол немного изменит эту игру. Я профессионал и стараюсь помогать судьям.



Возможно, год назад я был немного обеспокоен. Сегодня у меня те же ощущения. Когда VAR работает в твою пользу, нужно его принимать. Когда он против тебя, ты тоже должен принять его решение», — приводит слова Почеттино Daily Mail.



Ранее Почеттино высказывался против введения VAR. Накануне, 17 апреля, благодаря системе «Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. В ответном матче 1/4 финала с «Манчестер Сити» судья отменил гол «горожан» в добавленное время.