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Почеттино: год назад я был немного обеспокоен VAR. Сегодня у меня те же ощущения

Почеттино: год назад я был немного обеспокоен VAR. Сегодня у меня те же ощущения
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино высказался о системе видеоповторов (VAR), которая в нынешнем сезоне была введена в Лиге чемпионов.

«Я не смотрел повтор, честно слово. После такого матча трудно быть спокойным и расслабленным. VAR нужно доверять, когда он за или против тебя. Внедрение видеоповторов в футбол немного изменит эту игру. Я профессионал и стараюсь помогать судьям.

Возможно, год назад я был немного обеспокоен. Сегодня у меня те же ощущения. Когда VAR работает в твою пользу, нужно его принимать. Когда он против тебя, ты тоже должен принять его решение», — приводит слова Почеттино Daily Mail.

Ранее Почеттино высказывался против введения VAR. Накануне, 17 апреля, благодаря системе «Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. В ответном матче 1/4 финала с «Манчестер Сити» судья отменил гол «горожан» в добавленное время.

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