Н. Измайлов: позиция «Спартака» по лимиту — в заявке 8 легионеров и 17 россиян

Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов рассказал о позиции клуба в вопросе лимита на легионеров в российском футболе.



«На собрании рабочей группы РПЛ обсуждались разные вопросы. В том числе вопрос о лимите на легионеров. Несмотря на то что в работе академии «Спартака», молодёжной команды и «Спартака-2» есть ещё куда стремиться, несмотря на рассказы об эффективности академий других клубов, в обойме основной команды сейчас семь воспитанников. Это Максименко, Мелкадзе, Гулиев, Рассказов, Ломовицкий, Игнатов и Кутепов (последний начинал в дубле после уже около шести лет в системе клуба). Мало кто из клубов РПЛ может сказать о таком количестве.



Нами была высказана следующая позиция по лимиту – в заявке восемь легионеров, 17 россиян, на поле без ограничений. И увеличение числа доморощенных игроков в заявке, что стимулировало бы развитие детских школ и академий», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.

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