Н. Измайлов: мы давно ратуем за введение VAR, вопрос только в финансах

Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов после собрания рабочей группы Российской Премьер-Лиги рассказал об отношении клуба к возможному введению системы видеоповторов (VAR).



«На нашем клубном стадионе проходили матчи и Кубка конфедераций, и чемпионата мира. И мы как участники и организаторы, участвовавшие в проведении матчей такого уровня, давно ратуем за введение такой системы. Это позволило бы судьям более объективно подходить к решениям в спорных ситуациях. Вопрос только в финансовой составляющей», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.



Напомним, видеоповторы были задействованы на чемпионате мира—2018, который прошёл прошлым летом в России. В нынешнем сезоне начиная со стадии плей-офф система также стала использоваться в Лиге чемпионов.

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