Диего Коста отказался тренироваться с «Атлетико»

Форвард «Атлетико» Диего Коста пропустил сегодняшнюю утреннюю тренировку команды, сообщает AS.

По сведениям издания, у 30-летнего нападающего не имеется проблем со здоровьем. В четверг утром он прибыл на клубную базу, но не работал с партнёрами по команде по собственной инициативе. Предполагается, что такое решение футболиста может быть связано с возможным штрафом, который может быть наложен на него «матрасниками». Вчера игрок получил уведомление, в котором сказано, что в клубе возбуждено дисциплинарное производство по итогам его восьмиматчевой дисквалификации. В «Атлетико» считают, что оскорбление Костой рефери в матче чемпионата Испании с «Барселоной» нанесло серьёзный репутационный урон клубу.

В нынешнем сезоне Коста сыграл за «Атлетико» 21 матч, забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи.