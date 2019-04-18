Тренер «Славии»: хотим покинуть Лондон с ощущением, что отдали игре все силы

Главный тренер пражской «Славии» Йиндрших Трпишовски поделился ожиданиями от второго матча 1/4 финала Лиги Европы с лондонским «Челси».

«Даже если у нас есть хотя бы 0,5% шанса на успех, мы будем бороться. Хотим покинуть Лондон с ощущением, что отдали игре все силы.

Мы проиграли и должны вынести из этого урок. В первом тайме мы действовали, как и хотели. Мы способны играть на равных с сильнейшими клубами. Если не откажемся от своего стиля и стратегии, то сможем делать это и далее», — приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч «Челси» — «Славия» состоится сегодня, 18 апреля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 22:00 мск.

Первая встреча команд завершилась со счётом 1:0 в пользу «Челси».