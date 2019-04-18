А. Алексеев: Россия U17 вышла на Евро благодаря воле, характеру и дисциплине

Вратарь молодёжной команды московского «Спартака» и капитан сборной России U17 Александр Алексеев дал комментарий в преддверии старта чемпионата Европы.

«Вышли на Евро благодаря воле, характеру и дисциплине. С португальцами в квалификации было играть тяжелее, чем с другими соперниками. Чувствовалось их превосходство в техническом оснащении», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Константинов.

С 22 апреля по 2 мая сборная России проведёт сбор в Корке, после чего отправится в Дублин для участия в чемпионате Европы—2019.

На групповом этапе первенства Европы сборная России сыграет с командами Исландии (4 мая), Португалии (7 мая) и Венгрии (10 мая).