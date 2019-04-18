Ал. Миранчук: «Локо» хочет в ЛЧ, поэтому настраиваемся на победу в матче с ЦСКА

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от домашнего матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА.

«Интересная и важная игра. Настраиваемся очень серьёзно. Ждём поддержку болельщиков и надеемся на положительный результат. Всегда нужно настраиваться на победу, а там игра уже покажет. Все понимают серьёзность этой финишной прямой. Хотим попасть в Лигу чемпионов и порадовать болельщиков», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе клуба.

Видео доступно на канале «Локомотива» в YouTube.

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 20 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 19:00 мск.

«Железнодорожники», набрав 42 очка, занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, «армейцы» (40) — четвёртое.