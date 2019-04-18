«Валенсия» — «Вильярреал»: Черышев начнёт матч на скамейке запасных

Тренерские штабы «Валенсии» и «Вильярреала» определились с составами на ответным матч 1/4 финала Лиги Европы. Российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев начнёт встречу на скамейке запасных.

«Валенсия»: Нето, Латорре, Ронкалья, Дьякаби, Васс, Солер, Торрес, Парехо, Гуэдеш, Лоренсо, Гамейро

Запасные: Риверо, Паулиста, Гайя, Черышев, Ли, Коклен, Собрино

«Вильярреал»: Фернандес, Хауме, Мори, Руис, Рациу, Тригерос, Морланес, Касерес, Педраса, Морено, Раба

Запасные: Асенхо, Гаспар, Форнальс, Иборра, Фуэго, Чуквезе, Бакка

Матч «Валенсия» — «Вильярреал» состоится сегодня, 18 апреля, в Валенсии на стадионе «Месталья», начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первая игра команд завершилась выездной победой «Валенсии» со счётом 3:1.