Влашич: Роналдиньо был моим футбольным кумиром в детстве

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич рассказал о своих кумирах детства.

«Моим кумиром детства является старший брат. Он всегда был таким большим и сильным. Всегда надеялся, что когда вырасту, буду как он. Но я вырос немного меньше его. Он какой-то гигант.

Моим футбольным кумиром в детстве был Роналдиньо. Он так хорошо играл в футбол. И всегда играл с улыбкой. Его все любят. Он привносил радость в футбол. Все его за это уважали», — сказал Влашич в интервью пресс-службе «армейцев».

Видео доступно на канале ЦСКА в YouTube.

Никола перешёл на правах аренды из «Эвертона» в ЦСКА летом 2018 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний хорват забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 20 матчах.