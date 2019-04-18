«Арсенал» во второй раз обыграл «Наполи» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Наполи» и «Арсеналом». Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Победу в матче со счётом 1:0 одержали «канониры».

Единственный гол в игре был забил форвардом гостей Александром Ляказеттом. На 36-й минуте французский нападающий мастерски исполнил штрафной удар, назначенный метрах в двадцати от ворот хозяев.

Напомним, первая игра между командами, которая состоялась неделю назад в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Таким образом, «Арсенал» прошёл в следующую стадию турнира, где встретится с «Валенсией». Полуфинальные матчи будут сыграны 2 и 9 мая. В другой паре за право выйти в финал поспорят «Челси» и «Айнтрахт».