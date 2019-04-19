Эмери: «Арсенал» не позволил «Наполи» сыграть в атакующий футбол

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал победу своей команды в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Наполи» (1:0). Благодаря этой победе «канониры» вышли в полуфинал Лиги Европы, где сыграют с «Валенсией».

«Я горжусь игроками и болельщиками, приехавшими сюда поддержать нас. Мы очень хорошо начали это противостояние и не так много позволили сопернику во втором матче. Мы заслуживали победы по сумме двух встреч. Что я могу сказать о своём бывшем клубе? „Валенсия“ — очень хорошая команда, которую тренирует замечательный тренер.



Мы старались оказывать на них давление и тактически, и индивидуально. Не дали сыграть им в атакующий футбол, который они любят. Мы прекрасно справились со своей задачей», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.