Давид Луис сделал фотографию со своим двойником из «Славии»

Защитник «Челси» Давид Луис после ответного матча со «Славией» (4:3) на стадии четвертьфинала Лиги Европы опубликовал в социальной сети фотографию со своим двойником из пражского клуба, полузащитником Алексом Кралем.

Матч «Челси» — «Славия» состоялся 18 апреля в Лондоне и завершился победой хозяев поля со счётом 4:3.

«Было очень здорово увидеться с тобой, мой друг! Пусть бог благословляет тебя. Не сомневаюсь, что ты станешь выдающимся футболистом. Продолжай в том же духе! Удачи!» — написал бразильский футболист в «Инстаграме».

Фотография доступна в «Инстаграме».

В первом четвертьфинале «Челси» также одержал победу (1:0) и, таким образом, вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с «Айнтрахтом».