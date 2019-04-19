Тренер «Айнтрахта»: путешествие продолжается!

Главный тренер «Айнтрахта» Ади Хюттер прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Бенфикой» (2:0). Благодаря победе немецкий клуб вышел в полуфинал турнира.

«Путешествие продолжается! То, что сделала команда, было удивительно. Фанаты и атмосфера помогли создать незабываемый европейский вечер. Это было очень сильное выступление команды. По дороге в полуфинал мы обыграли три команды из Лиги чемпионов. Я очень горжусь командой. Парни заслуживают быть там, где они есть. Это была идеальная игра и прекрасный вечер.

В частности, я хочу поговорить о двух игроках: Симоне Фалетте и Анте Ребиче, который был лучшим игроком на поле. Симон воплотил в себе все качества, которые отличают нас. Мы впитали эмоции болельщиков, которые были важным фактором во всей нашей кампании Лиги Европы. Они наш 12-й игрок!

Мы, пожалуй, наименее именитая команда в полуфинале. «Челси» — фаворит» в нашем противостоянии", — приводит слова Хюттера официальный сайт клуба.