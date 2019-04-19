Вандерсон: я бы не торопился провозглашать «Зенит» чемпионом

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон поделился ожиданиями от предстоящей встречи 24-го тура Премьер-Лиги с «Зенитом».



«Впереди поединок с «Зенитом», это отличная команда, которая лидирует в чемпионате с 1-го тура. Но мы не слабее, и у нас тоже есть что противопоставить сопернику. Уверен, что получится интересный и зрелищный матч. Многое будет зависеть от настроя и от того, как мы войдём в игру. То, что за «Зенит» играют несколько аргентинцев, не является для меня дополнительной мотивацией, хоть я и бразилец.

Шесть очков — отрыв немалый, но и не такой уж большой. Это всего две победы, а впереди ещё семь матчей. На этой дистанции может произойти, что угодно. Я бы не торопился провозглашать «Зенит» чемпионом», — цитируют Вандерсона «Известия».



«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 48 очков в 23 встречах. «Краснодар» с 42 баллами – третий. Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится завтра, 20 апреля, в Краснодаре, начало – в 21:00 мск.