Гвардиола: всё ещё чувствуем боль от игры с «Тоттенхэмом», нам потребуется время

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что его команда ещё не забыла про ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (4:3). По итогам двух встреч в полуфинал вышли «шпоры».

«Вы верите, что это не больно или, что я уже про всё забыл? Нет. Не хочу, чтобы игроки забыли, чем живут. Потребуется время, но они должны с этим жить. Они должны играть и хотеть сражаться с этим чувством.

С точки зрения эмоций то, что мы пережили в среду, было невероятным. Нам повезло, что это произошло. Более 65 тысяч человек наслаждались самым захватывающим моментом, а через одну секунду почувствовали опустошение.

Мы играли невероятно, но это футбол и это жизнь. Важно то, как себя ведёшь. Нужно сражаться. Мы фантастически отреагировали после того, как счёт стал 2:1 в пользу «Тоттенхэма». Нам нужно было забить три гола, и мы это сделали.

Мы забили ещё один, но был офсайд на несколько дюймов. Нужно уметь принимать такие ситуации. Конечно, мы испытываем боль внутри, и это останется в наших головах, но если будем оглядываться назад, не будем двигаться вперёд», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.