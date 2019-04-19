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«Химки» разгромили «Краснодар-2»

«Химки» разгромили «Краснодар-2»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 32-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» принимали «Краснодар-2». Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал хавбек Аршак Корян, отличившийся в начале второго тайма. Через минуту мяч в ворота «Краснодара-2» отправил защитник Александр Филин. В компенсированное время счёт до разгромного довёл полузащитник Богдан Мишуков.

«Химки» одержали вторую победу кряду в ФНЛ. Для «Краснодара-2» это поражение стало вторым подряд и третьим в последних пяти матчах.

«Краснодар-2», набрав 44 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Химки» (42) — 11-е.

В 33-м туре «Химки» на выезде сыграют со «СКА Хабаровск», а «Краснодар-2» дома встретится с волгоградским «Ротором». Оба матча состоятся 24 апреля.

ФНЛ - Первый дивизион. 32-й тур
19 апреля 2019, пятница. 19:00 МСК
Химки
Химки
3 : 0
Краснодар-2
Краснодар
1:0 – Корян – 51, 2:0 – Филин – 52, 3:0 – Мишуков – 90+1
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