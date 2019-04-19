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Гуллит: Гвардиола не выигрывает Лигу чемпионов, потому что у него нет Месси

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images
Гуллит: Гвардиола не выигрывает Лигу чемпионов, потому что у него нет Месси
Футбол / Лига чемпионов

Бывший футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит выразил мнение, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не может прийти к победе в Лиге чемпионов со времён работы в «Барселоне», поскольку ему не хватает нападающего Лионеля Месси.

«Гвардиола больше не побеждает в Лиге чемпионов, потому что у него нет Месси. Это очень сильно влияет на его результаты. Пеп уже пробовал силы в «Баварии» и всякий раз был близок к триумфу, но так и не стал победителем в Лиге чемпионов. Победа с мюнхенцами в Бундеслиге больше не является достижением, потому что они делают это практически каждый год.

Когда у «Барселоны» возникали проблемы во время матча, появлялся Месси. Это происходило много раз, и Лео был жизненно важным элементом состава при Гвардиоле. Невозможно купить команду, которая будет делать так же. Жаль Пепа, потому что я вижу его страсть и мотивацию», — цитирует Гуллита beIN SPORTS.

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