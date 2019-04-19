«Лион» на своём поле одержал победу в матче с «Анже»

В матче 33-го тура французской Лиги 1 «Лион» принимал «Анже». Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола на 14-й минуте матча стал нападающий «Лиона» Мемфис Депай. До перерыва преимущество хозяев увеличил полузащитник Мартен Терье. В конце игры хавбек «Лиона» Лука Тусар забил в свои ворота.

«Лион» прервал беспроигрышную серию «Анже» в чемпионате Франции, которая состояла из шести матчей (пять ничьих, одна победа). Для команды Бруно Женезио эта победа стала первой в последних трёх встречах. В предыдущих двух турах они потерпели два поражения.

«Лион», набрав 59 очков, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, «Анже» (41) — на 12-м.