ЦСКА возглавляет рейтинг самых молодых команд текущего розыгрыша Лиги чемпионов

ЦСКА удерживает лидерство в рейтинге самых молодых команд текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Как сообщил в «Твиттере» сотрудник Opta Кевин Джеффрис, по этому показателю «армейцы» опережают своих ближайших преследователей — «Аякс», ПСВ (Эйндховен), «Лион» и «Брюгге». Средний возраст игроков московской команды в 6 её матчах в турнире составляет 24 года и 84 дня. Показатель «Аякса» — 24 года и 257 дней, ПСВ (Эйндховен) — 24 года и 273 дня, «Лиона» — 24 года и 282 дня, «Брюгге» — 25 лет и 36 дней.

Напомним, соперниками ЦСКА по группе G в Лиге чемпионов были «Реал», «Рома» и чешская «Виктория». Российский клуб финишировал в квартете последним с 7 очками в активе. Команда Виктора Гончаренко дважды обыграла победителя группы «Реал» и заработала очко в игре с «Викторией».