Де Йонг: не испытывал бы угрызений совести в случае победы над «Барселоной» в ЛЧ

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг рассказал, как отнесётся к возможной встрече с «Барселоной» в финале Лиги чемпионов. Напомним, хавбек летом присоединится к каталонскому клубу.

«Размышлял о таком развитии событий, это был бы особенный момент. Но мне не важно, против кого мы можем сыграть. Сейчас я являюсь игроком «Аякса», хочу победы своей команды. Я бы не испытывал угрызений совести в случае победы над «Барселоной» так же, как если бы мы обыграли «Реал», — цитирует голландца FourFourTwo.

В полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Ливерпулем», а «Тоттенхэм Хотспур» встретится с «Аяксом». Матчи команд состоятся 30 апреля и 7 мая. Победители противостояний встретятся в финале, который пройдёт 1 июня в Мадриде.